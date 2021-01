Casino encerra amanhã

No seguimento da renovação do Estado de Emergência e do decreto que regulamenta as medidas a adoptar para todo o território nacional continental “ e por forma a minimizar os possíveis impactos inerentes ao Covid-19”, o Casino Figueira estará encerrado a partir de amanhã, dia 15 de Janeiro, “e até que as autoridades nacionais declarem a respectiva autorização para o reabrir”, diz a empresa concessionária de jogo em nota à Imprensa.