Casa do Paço integra encontro aberto com a comunidade

Amanhã, pelas 19 horas, a Casa do Paço vai servir como espaço de cultura e partilha com um encontro aberto com a comunidade no âmbito do projecto “Mil e uma Noites”, apresentado pela associação cultural Um Colectivo.

Segundo nota referente à actividade, esta iteração do projecto procura “mulheres do concelho da Figueira da Foz que tenham escrito diários, cartas, aerogramas, telegramas, postais para o marido”, com o objectivo de “resgatar do esquecimento a obra de mulheres portuguesas que escreveram no século XX, profissionalmente e de forma amadora.”

“Mil e uma Noites” integra a “Odisseia Nacional”, do Teatro Nacional D. Maria II, uma co-produção com o Município da Figueira da Foz.