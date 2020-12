CASA da Figueira da Foz realiza iniciativa “Natal dos esquecidos”

O Centro de Apoio ao Sem Abrigo (CASA) da Figueira da Foz realiza este ano uma iniciativa moldada à presente situação pandémica com o nome “Natal dos esquecidos”, no âmbito de contribuir com uma ajuda para a época natalícia dos sem abrigo e de famílias mais carenciadas.

Até dia 21 de Dezembro, o centro vai aceitar doações que poderão ser entregues ou enviadas para a delegação do CASA (Rua dos Bombeiros Voluntários, nº 33), que terá um horário de entrega presencial de segunda a sexta-feira, entre as 15h e as 18h.

Para mais informação sobre as opções possíveis quanto a doações, o CASA disponibilizou indicações na sua página de facebook em: https://www.facebook.com/CentroApoioSemAbrigoFFoz/posts/2007416019394118