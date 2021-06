Cartão Jovem Municipal é relançado e traz novos benefícios

Decorreu ao final da manhã de hoje, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, a

cerimónia de assinatura de um Acordo de Colaboração entre o Município da

Figueira da Foz e Movijovem – Mobilidade Juvenil, Cooperativa de Interesse

Público de Responsabilidade Limitada, que visa constituir e regulamentar uma

parceria com vista à criação, implementação e comercialização do Cartão Jovem

Municipal da Figueira da Foz.

O cartão já existia desde 2006, contudo, foi relançado de forma a atrair mais jovens a adquiri-lo, actualizado e adaptado às novas tecnologias e necessidades, funcionando também como aplicação para telemóvel e poderá ser solicitado directamente a partir do site da Movijovem por um custo de 10 euros.

São quatro as vantagens anexadas à posse deste cartão, partilhando os benefícios do Cartão Jovem Europeu, acesso exclusivo a um conjunto de vantagens disponibilizadas em diversos equipamentos municipais como isenção de pagamento de entrada em alguns equipamentos culturais, benefícios ao nível do comércio local, serviços e entidades com fins lucrativos e desconto de 10% concedido pelos Clubes Desportivos aderentes.

Os primeiros 250 jovens figueirenses a adquirir o CJM beneficiarão de um

desconto de 3€, que será assumido pelo município.