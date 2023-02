Carnaval Infantil inicia os festejos carnavalescos da Figueira da Foz

Hoje foi o dia que iniciou os festejos do Carnaval na Figueira da Foz, preenchendo a Avenida 25 de Abril com mais de 1700 crianças das diversas escolas do concelho no desfile do Carnaval Infantil. A animação continuará a passar pela avenida nos próximos dias.

Amanhã, durante a parte da noite, a Avenida vai ser o palco para o desfile nocturno das Escolas de Samba da Figueira da Foz e no domingo, dia 19 de Fevereiro, o mesmo espaço será aproveitado para o Desfile do Carnaval.

As festas vão terminar na próxima terça-feira, com o Grande Corso Carnavalesco.

Foto: Município da Figueira da Foz