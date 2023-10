Capitania do Porto alerta para agitação do mar nos próximos dias

Entre a madrugada do dia 17 até ao final do dia 21 de Outubro está previsto um agravamento das condições meteo-oceanográficas, resultando em ondas com altura máxima de 6 metros e rajadas de 80 km/h, avisou a Capitania do Porto da Figueira da Foz.

A Capitania recomenda o reforço da amarração e vigilância apertada das embarcações atracadas nos portos e marinas, evitar passeios perto da zona de rebentação e precaver a protecção das infraestruturas, tais como bares e restaurantes, que estarão mais vulneráveis no caso de se verificarem galgamentos.