Cantar os Reis à porta do Hospital

Alunos da Escola Básica da Gala foram Cantar as Janeiras à porta dos Hospital. 45 crianças e professoras cumpriram uma tradição que foi suspensa nos últimos dois anos.

Ana Raquel Santos, presidente do conselho de administração daquela unidade hospitalar, agradeceu à escola por proporcionar “a partilha destes momentos trazendo alegria e bem-estar aos utentes e profissionais”.

No final da actuação, foi entregue a todos os alunos, o livro “UM UM DOIS (112) o Código dos Super Heróis!”, de autoria dos enfermeiros David Moderno e Hélène Malta, realizado no âmbito da sua actividade em emergência médica, que ajuda a identificar e a actuar perante os primeiros sintomas de doença e que foi oferecido pela Liga dos Amigos do Hospital.