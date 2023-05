Campeonato Nacional de Enduro no fim-de-semana

De regresso à Figueira da Foz, começa já amanhã a 3.ª ronda do Campeonato Nacional de Mini-Enduro JETMAR de 2023, com múltiplas provas a partir das 12 horas, em que os atletas serão testados em percursos com diferentes e adversas condições no piso.

No sábado, entram em competição as classes Clássicas, Promo Senhoras, Infantis, Juvenis e Juniores, que vão ter pela frente um percurso de 24 Km, 4 voltas, na rua da Tiffany, Caceira, e 2 especiais: Enduro-Test e Cross Test, que irão ser realizadas junto à estrada CM 1062 Carritos-Fontela.

No dia seguinte (domingo) será então a vez Campeonato Nacional de Enduro, com início agendado para as 9 horas, na rua da Tiffany, Caceira. Os enduristas vão realizar um percurso de 55 km, que inclui três especiais – Xtreme Test, Enduro Test e Cross Test “Especial de Praia”, que será inteiramente sobre areia.

As cerimónias de entrega de prémios decorrem pelas 18h30, na praceta Ledesma Criado.