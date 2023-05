Câmara vai converter complexo molinológico em centro interpretativo

A Câmara da Figueira da Foz vai avançar com a conversão do complexo molinológico dos Moinhos da Gândara em centro interpretativo.

De acordo com o contracto publicado no Portal Base, a obra foi adjudicada por 136.763 euros, com um prazo de execução de 122 dias.

O centro interpretativo pretende preservar a memória histórica de todo o processo ancestral de fabrico da farinha, desde a sementeira, colheita, moagem e fabrico de pão, tendo em vista dar-lhe uma abordagem museográfica e expositiva, que lhe permita afirmar-se como um espaço cultural, pedagógico e identitário do concelho.

Classificado como monumento de interesse municipal desde 2011, o complexo molinológico dos Moinhos da Gândara é constituído por um edifício com duas mós, um rodízio e uma azenha, um forno tradicional, um moinho de vento giratório e uma eira.