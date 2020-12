Câmara Municipal da Figueira da Foz presta apoio a instituições de solidariedade social

A Câmara Municipal da Figueira da Foz vai contribuir com apoios, no valor de 10.000€ em vales, a três instituições de solidariedade social, no âmbito do programa “Figueira Vale +”.

As três IPSS’s em causa são a Associação Viver em Alegria; o CASA (Centro de Apoio ao Sem Abrigo) e a Cruz Vermelha Portuguesa (Delegação da Figueira da Foz), com a distribuição destes vales atribuídos em proporção do número de beneficiários apoiados em géneros alimentares, pelas três instituições concelhias.

O programa “Figueira Vale +” tem como objectivo principal apoiar munícipes em situação de carência económica e fragilidade social, através de um sistema de vales destinados à aquisição de bens de primeira necessidade, em estabelecimentos do comércio local, num montante total de 50€ por mês para cada elemento do agregado.