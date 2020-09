Câmara da Figueira procura soluções para a dívida do Paço da Maiorca

O Supremo Tribunal de Justiça confirmou, o mês passado, a decisão que condena a Câmara da Figueira da Foz a pagar 5,1 milhões de euros à massa insolvente do Paço de Maiorca, cujas obras estão em pausa desde 2011. Esta quantia, acrescentada ao valor da já existente dívida municipal de 30 milhões, vai obrigar a câmara a ir à banca.

Segundo o Diário As Beiras, Carlos Monteiro, presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, afirmou que está à procura de soluções para o Paço de Maiorca. “A nossa preocupação é dar-lhe um uso. Não podemos ter aquela estrutura e não poder ser fruída. Estamos à procura de investidores, mas a crise pode estar a afastar potenciais interessados”, defendeu o autarca.

O Paço da Maiorca, com uma área envolvente de 16 hectares e originário de finais do século XVIII, foi adquirido pela autarquia no mandato do social-democrata Pedro Santana Lopes (1998-2001).