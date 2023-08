Câmara assinala Dia Internacional da Juventude

A Câmara Municipal da Figueira da Foz vai comemorar o Dia Internacional da Juventude, nos dias 11 e 12 de Agosto, com actividades lúdicas, recreativas e desportivas, destinadas aos jovens com idades dos 12 aos 29 anos.

Nestes dois dias os jovens vão poder usufruir de iniciativas como ‘bodyboard’, ‘surf’, ‘sup’, arborismo, equitação, remo, canoagem, salsa aeróbica, passeios de veleiro e uma oficina criativa sobre “Competências verdes para a juventude: rumo a um futuro sustentável”.

Os jovens vão também poder aceder gratuitamente às piscinas municipais descobertas de Alqueidão, Ferreira-a-Nova, Moinhos da Gândara e Praia de Quiaios, bem como ao museu e núcleos museológicos municipais.

Os interessados têm de se inscrever via ‘online’, através do ‘link’ https://www.cm-figfoz.pt/p/dia_internacional_juventude ou, presencialmente, na Loja Ponto Já, no Paço de Tavarede.

De acordo com a autarquia, as inscrições são limitadas e consideradas por ordem de chegada.