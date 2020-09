CAE vai receber “Autópsia” da Companhia Olga Roriz no final de Setembro

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) recebe, dia 26 de Setembro, pelas 21h30, o espectáculo de dança “Autópsia”, pela Companhia Olga Roriz.

Para este espectáculo, que estreou a 1 de Novembro de 2019 no Teatro São Luís, em Lisboa, Olga Roriz deixou-se inspirar pela terminologia da Grécia Antiga – onde “autópsia” deriva de “visão de si própria”.

A coreógrafa partiu de uma introspecção sobre o tempo que vivemos e – “o modo como estou na minha vida, a realidade de (…) ter deixado de dançar e a clivagem que isso causou e que mudou a minha forma de pensar” e criou um espectáculo que “olha em redor e também para dentro de cada um de nós”.

“O espectáculo é todo movimento, os corpos quase não se olham, não se tocam. Movimentam-se ao som das atmosferas electrónicas, por vezes experimentais, de Acid Arab, Christian Fennesz, Jóhann Jóhannsson ou Ben Frost.”

Os bilhetes terão um custo de 8,00 euros (público geral) e 5,00 euros (para alunos de escolas de dança do concelho, mediante comprovativo na aquisição do bilhete), e que os mesmos estão à venda na bilheteira do CAE e na Ticketline.