CAE vai reabrir com cinema e concerto da Aurea

O Auditório João César Monteiro do CAE (Centro de Artes e Espectáculos) acolhe, dia 12 de Junho, pelas 21h30, a exibição do filme português “Mosquito”, de João Nuno Pinto, na sua reabertura oficial. A entrada é de 4,00€ por pessoa.

Por sua vez, no dia 20 de Junho, pelas 21h30, o Grande Auditório recebe um espectáculo de Aurea, no âmbito do festival “Regresso ao Futuro”. Os bilhetes têm o preço único de 10,00€ e estarão à venda a partir de terça-feira, 9 de Junho, nos locais habituais, na bilheteira do CAE.

O festival “Regresso ao Futuro”, iniciativa de âmbito nacional, pretende voltar a ligar o som e a acender as luzes dos Teatros/salas de espectáculos Municipais. resgatando-nos ao silêncio e ao afastamento a que a Covid-19 nos votou. Assim, dia 20 de Junho de 2020, às 21h30, 21 artistas portugueses e 21 Teatros/salas de espectáculos Municipais celebram o Regresso ao Futuro.

O festival é, simultaneamente, um acontecimento solidário que une e mobiliza os Teatros Municipais, os artistas, as equipas técnicas, a organização da produtora Sons em Trânsito e o público numa frente comum que culmina na entrega das receitas de bilheteira ao Fundo de Solidariedade para a Cultura, criado pela Audiogest (associação que representa produtores musicais) e GDA (Gestão dos Direitos dos Artistas), destinado a todos os profissionais dos sectores das artes.

O público é ainda convidado a levar alimentos não perecíveis para entrega nos Teatros, que serão recolhidos e distribuídos pela União Audiovisual junto dos profissionais dos sectores das artes que se encontram em situação de maior vulnerabilidade alimentar.

Ainda em Junho, serão exibidos, no Auditório João César Monteiro, os filmes “Bacurau”, uma co-produção Brasil e França que tem como protagonista a conhecida actriz Sónia Braga (dia 19 de Junho, 21h30) e “A Cidade Branca”, de Alain Tanner (dia 26 de Junho, 21h30), uma obra realizada em 1983, que é também um cartão de visita internacional da cidade de Lisboa, e que será exibida em cópia digital restaurada.

O Centro de Artes e Espectáculos elaborou e irá colocar em prática, para a reabertura dos auditórios, um Protocolo de Protecção de visitantes e espectadores que integra, entre outras medidas, o uso obrigatório de máscara pelos espectadores; a entrada dos espectadores nos dias dos espectáculos é realizada por circuito próprio; o alargamento do período de abertura das portas antes da hora de início dos espectáculos e a ocupação de lugares nas salas de acordo com as orientações da Direcção Geral da Saúde.