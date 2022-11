CAE exibe sábado “Ensaio Sobre a Cegueira”

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) acolhe no sábado o espectáculo “Ensaio Sobre a Cegueira”, da Companhia de Dança Contemporânea de Évora, uma criação de Nélia Pinheiro.

O espectáculo insere-se no Programa das Comemorações do Centenário do Nascimento de José Saramago (1922-2022) e realiza-se no âmbito do 13.º Aniversário das 5.ªs de Leitura.

O “Ensaio sobre a Cegueira” resulta do culminar de um percurso de experimentação coreográfica, em torno do comportamento humano em situações de crise e violência.

A entrada tem um custo cinco euros por pessoa, com desconto de 50% para os leitores da Biblioteca Municipal da Figueira da Foz (mediante apresentação de cartão de leitor) e entrada gratuita para alunos e professores de escolas de dança do concelho e para alunos e professores da disciplina de Português do 12.º ano (mediante comprovativo no levantamento de ingresso).