CAE com cinema italiano durante o mês de Setembro

Todas as quintas-feiras deste mês são dias de cinema italiano no Centro de Artes e Espectáculos com filmes de Michelangelo Antonioni, realizador e roteirista neo-realista do séc. XX, incluídos no Ciclo de Cinema “Michelangelo Antonioni – O Passo em Frente“ (Os Grandes Mestres do Cinema Italiano, 2ª Parte), organizado pela Leopardo Filmes em colaboração com a Medeia Filmes.

O Auditório João César Monteiro será o espaço onde estas sessões serão exibidas, pelas 21h30 dos dias 9, 16, 23 e 30 de Setembro, com o custo de entrada a 4€.