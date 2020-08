Busca domiciliária na zona de Brenha

Ontem, entre as 7h00 e as 8h05 da manhã, foi realizada uma busca domiciliária, fruto de um processo a decorrer na Esquadra de Investigação Criminal da Divisão Policial da Figueira da Foz, em conjunto com meios da GNR do Destacamento de Montemor-o-Velho.

A busca teve lugar na zona de Brenha, e visava a apreensão de electrodomésticos adquiridos com recursos a burlas e falsificação de documentos. Segundo fonte policial, “foi identificado um casal que havia efectuado a sua aquisição (um homem de 34 anos e uma mulher de 31) e foram ainda apreendidas quatro plantas de cannabis sativa com 60 cm de altura, ao indivíduo do sexo masculino”.

Durante a busca foi possível identificar um terceiro elemento, um homem de 42 anos, por processos de furto de veículo e furto em residências, que foi constituído arguido e sujeito a Termo de Identidade e Residência.