BUPi Figueira da Foz com maior valor de registos desde a sua criação

O mês de Agosto de 2023 foi o mês em que se registaram mais propriedades no projecto do Balcão Único do Prédio (BuPi) da Figueira da Foz, desde o a sua concepção em 2021. Os 1500 registos de propriedade neste último mês resultam num total de 21761 propriedades registadas.

Para além do atendimento na sede do Concelho, durante o mês Setembro, face às necessidades apresentadas pelas Juntas de Freguesia, os técnicos do BUPi Figueira da Foz vão voltar a percorrer várias freguesias do Concelho para ajudar os munícipes a realizar o cadastro das suas propriedades. Os atendimentos têm início hoje, na freguesia de Alqueidão.