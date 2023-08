“Buarcos – The Unridden Ones” com exibição no CAE

O Centro de Artes e Espectáculos (CAE) vai receber, no dia 5 de Setembro, pelas 21h30, no Grande Auditório, a exibição do filme “Buarcos – The Unridden Ones”, da autoria da Timelapse-Media em colaboração com o Município da Figueira da Foz. Esta sessão realiza-se no âmbito do Programa de Actividades da exposição “O Mar é a Nossa Terra”, patente no Meeting Point, e contará com a presença da equipa de Produção do filme.

De lembrar que este filme foi, recentemente, vencedor do prémio Spirit of Festival, no Portuguese Surf Film Festival, da Ericeira.

A entrada é gratuita, mediante levantamento do bilhete na bilheteira do CAE.