Bom tempo e “óptima disposição” para o corta-mato das Abadias

Foi ontem realizado o corta-mato (fase escola), dinamizado pelo Grupo de Educação Física da Escola Básica João de Barros, com alunos de todos os escalões etários e das escolas do 1.º Ciclo do Agrupamento (4.º ano).

O dia esteve com boas condições meteorológicas que contribuíram para a realização do evento, ajudando também para a prática do desporto ao ar livre e para uma “óptima disposição” de todos os envolvidos, refere nota daquela escola.

Os seis primeiros classificados desta competição ficaram apurados para a fase distrital, cuja data e local ainda não foram definidos.