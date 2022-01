Um percurso com 167 anos de actividade cultural, com privilégio à música, a Sociedade Boa União Alhadense (Alhadas) assinalou este domingo a efeméride, com um concerto pela filarmónica na sua sede, sob a direcção do regente José António Firme, e uma sessão comemorativa que vincou mais um aniversário.

A sede esteve engalanada.