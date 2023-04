Biblioteca Municipal comemora o seu 113.º aniversário

A Biblioteca Municipal Pedro Fernandes Tomás vai assinalar 113 anos de existência no dia 1 de Maio, celebrando a efeméride com a inauguração da exposição iconográfica e documental “A Arte das Letras: as tipografias e tipógrafos figueirenses [1862- 1987] | Moreira Júnior: (re)descobrindo um artista gráfico figueirense”.

Esta mostra estará aberta ao público a partir do dia 6 de Maio e pretende “divulgar o produto e a arte das diversas oficinas que proliferaram na Figueira da Foz de finais do séc. XIX, inícios do séc. XX”, com especial destaque na obra de Augusto Moreira Júnior, artista gráfico figueirense.

Adicionalmente, a iniciativa conta com workshops de tipografia gratuitos nos dias 5 e 6 de Maio, estando contudo sujeitos a inscrição prévia.