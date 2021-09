Bernardo Reis aposta no comércio tradicional e na construção naval

O candidato da CDU à presidência da Câmara da Figueira da Foz destacou hoje a valorização do comércio tradicional e a reactivação da actividade naval como as principais medidas para o desenvolvimento económico do concelho.

“Defendemos a valorização do nosso comércio tradicional e não políticas da autarquia de instalação de grandes superfícies comerciais, que têm arruinado o comércio tradicional, que não consegue competir com essas superfícies”, afirmou Bernardo Reis à agência Lusa.

Nesse sentido, propôs-se a reduzir taxas e a abolir o estacionamento pago na cidade, reiterando a posição contra da CDU de concessão da gestão do estacionamento à empresa Figueira Parques.

Num dia de campanha dedicado ao contacto com trabalhadores da Plasfil, na zona industrial, o cabeça de lista à Câmara defendeu também o relançamento da construção naval no concelho, com a reactivação dos Estaleiros Navais do Mondego, “o que permite ter fábricas a construir peças para a construção naval”.

“Foi encontrada uma solução para os estaleiros de Viana do Castelo e a Figueira ficou para trás”, criticou.

Se for eleito vereador, o objectivo da candidatura, Bernardo Reis vai apoiar propostas para o alargamento da actual zona industrial e para a criação das zonas industriais do Pincho e de Ferreira-a-Nova, assim como para a instalação de ensino superior no concelho.

“Se formos eleitos, estamos disponíveis para apoiar e viabilizar todos os projectos que tragam mais-valia à Figueira”, sublinhou.

Na área económica, a CDU quer também reativar as oficinas da CP, dragagens regulares no Porto de Pesca “para facilitar a entrada dos barcos na barra, que tem ceifado algumas vidas e trazido dificuldade à navegação”, instalar equipamentos de apoio para a arte xávega e certificar produtos regionais com vista à sua promoção.