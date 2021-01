A Figueira da Foz é uma das sete barras marítimas fechadas a toda a navegação devido à forte agitação marítima, uma ondulação que poderá atingir 10 metros, segundo a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

De acordo com o ‘site’ da AMN, encontram-se também encerradas à navegação as barras do porto de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa de Varzim, Vila do Conde e Cascais.