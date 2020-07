Bares abrem amanhã na Praça João Ataíde

A Praça João Ataíde (antiga Praça do Forte) vai dar espaço aos 12 bares fundadores da Associação Figueira da Noite – a maioria no Bairro Novo – oferecendo uma alternativa à vida de animação nocturna dos figueirenses nesta pandemia, segundo a informação prestada pelo Diário As Beiras.

Esta iniciativa vai ter começo já a partir de amanhã, sexta-feira, e para poderem ser cumpridas as normas de saúde pública, por causa da pandemia, a lotação do espaço está limitada a 36 mesas, com quatro cadeiras cada uma. Os estabelecimentos vão servir maioritariamente bebidas, com o horário de esplanada entre as 16h e as 23h, durante o decorrer dos próximos meses (até 31 de Agosto).