Bárbara Bandeira, Os Quatro e Meia e animação no final de ano

Depois das celebrações natalícias, a cidade prepara-se agora para receber o Ano Novo. No palco que se situará na Avenida 25 de Abril, em frente ao Grande Hotel, vão actuar diversos artistas musicais nos dois últimos dias do ano, a partir das 22h30, enchendo o resto da noite com música ao vivo e animação.

Os espectáculos musicais vão ter começo no dia 30 de Dezembro, pelas 22h30, com a Banda Contratempo, antecedendo a cabeça de cartaz desse dia, Bárbara Bandeira, pelas 23h30. A noite prolongar-se-á com a actuação de Filipe Xavier Sax e DJ NS, a partir da 1 da manhã.

No último dia do ano, o grupo Bafo e João Peneda arrancam com a música pelas 22h30, agitando o ritmo até à meia noite, altura em que começará o tradicional espectáculo pirotécnico com fogo-de-artifício espalhado pela Praia da Claridade, São Pedro e Quiaios.

Depois do fogo, é a vez de os Quatro e Meia ocuparem o palco, pelas 00h30. A primeira noite do ano conta ainda com as actuações do grupo Timberland e do DJ Stiff, pelas 2 e 3 horas da manhã, respectivamente.