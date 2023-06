Baptismo de mar inclusivo com alunos da Escola Básica de Regalheiras

A Praia do Hospital serviu ontem como local de aprendizagem e diversão para cerca de 40 alunos da Escola Básica 1 de Regalheiras, nove dos quais da unidade de multideficiência, comemorando o Dia da Criança com um baptismo de mar e actividades de bodyboard.

A iniciativa foi promovida pela Associação de Bodyboard Foz do Mondego, que dispõe

de meios que facilitam o acesso de pessoas com mobilidade reduzida ao mar e às

actividades a ele associadas, com o apoio da Direcção do Agrupamento de Escolas do Paião e do Município da Figueira da Foz.