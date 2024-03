Atletas de kickboxing do Ginásio conseguiram vitórias no Porto

A 1.ª taça da Liga FNKDA, competição de kickboxing, foi realizada no sábado passado, no Pavilhão Universitário do Porto. A prova contou com cerca de 200 atletas de 12 clubes, com o Ginásio a ser representado por seis atletas.

Os atletas do clube figueirense conseguiram cinco lugares no pódio da categoria kicklight com duas medalhas de ouro (Alexandre Roque e David Konkevych), duas de prata (André Carvalho e Luka Vilarinho) e uma de bronze obtida por Manuel Sousa, na sua estreia. O sexto elemento da equipa, Tomás Cordeiro, não teve adversário por falta de comparência.