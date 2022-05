Atletas da Naval Remo representam Selecção Nacional no Campeonato Europeu

O Campeonato Europeu de Remo teve lugar no Lago Varese, na Itália, nos passados dias 21 e 22 de Maio, reunindo 400 Atletas de 29 países. A Selecção Nacional fez-se representar com um Treinador e 4 Atletas que disputaram a prova em Shell de 4 sem timoneiro.

A Naval Remo esteve presente neste Europeu com o Treinador José Canhola e com os Atletas Pedro Rodrigues e Afonso Santos, que realizaram várias Regatas divididas pelos 2 dias de competição, com a Equipa Nacional a disputar provas eliminatórias e de repescagem no dia 21 e a Final B no dia 22 de Maio.

Na Final B a Equipa Nacional obteve a 5ª posição, numa Regata emocionante e muito disputada, com os nossos Atletas na 2ª posição durante grande parte da Regata e só perdendo nos últimos metros para os seus competidores.