A Assembleia Figueirense celebra hoje o seu 183.º aniversário, assinalando a efeméride com a inauguração do novo “Salão Jardim” desta associação, no próximo sábado, dia 17 de Dezembro, pelas 16h45.

Logo de seguida, pelas 17 horas, haverá uma sessão solene que será acompanhada por um espectáculo musical.