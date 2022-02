“As Minhas Canções” é um projecto musical de Vítor Ferreira que é apresentado no Auditório Municipal da Figueira da Foz amanhã, dia 20 de Fevereiro, às 17 horas.

Vítor Ferreira, director artístico do Grupo Coral David Sousa, aparece com este modelo, a solo e com convidados.

Entrada livre.