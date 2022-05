Arquitecto figueirense ganha prémio nacional

O arquitecto paisagista figueirense Fernando dos Santos Pessoa ganhou o Prémio “Ambiente e Paisagem Gonçalo Ribeiro Telles”, segundo apurou O Figueirense.

Outro dos premiados foi Alexandre Cancela D’ Abreu. O prémio foi ontem entregue na Câmara de Lisboa.

“O coração das cidades deve estar nas suas ruas e nos jardins“, este foi um dos ensinamentos que o neto de Gonçalo Ribeiro Telles destacou no legado que o seu avô. No dia em que se cumpriam 100 anos sobre o nascimento de Gonçalo Ribeiro Telles, o salão nobre da Câmara Municipal de Lisboa recebeu a cerimónia de entrega do “Prémio Gonçalo Ribeiro Telles para o Ambiente e Paisagem 2021“.

Os arquitectos paisagistas Fernando Santos Pessoa e Alexandre Cancela de Abreu foram os premiados desta edição, “dois exemplos vivos do pensamento do Mestre, que continuam o seu legado para gerações futuras”, afirmou o autarca da capital Carlos Moedas.