Armazenagem geológica de carbono num encontro na Figueira

No âmbito de um projecto de investigação financiado pela Comissão Europeia, realiza-se no dia 3 de Fevereiro, das 14h30 às 16h30, no Quartel da Imagem, um Encontro Participativo com os Cidadãos. O objectivo deste encontro é debater com os cidadãos o tema da armazenagem geológica de carbono e o seu potencial desenvolvimento no concelho da Figueira da Foz.

O armazenamento de carbono (CO2) em formações geológicas em profundidade, no subsolo terrestre ou marinho, tem como principal finalidade prevenir a emissão de CO2 das indústrias para a atmosfera, contribuindo, assim, para a mitigação das alterações climáticas. O projecto europeu PilotSTRATEGY está a identificar locais com elevado potencial para uma instalação-piloto de armazenamento geológico de CO2 em vários países europeus, incluindo Portugal.

A organização é do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e da Universidade de Évora. Segundo apurámos, “o objectivo é consultar os cidadãos da Figueira da Foz, de forma a assegurar que as suas perspectivas sejam integradas no eventual desenvolvimento desta tecnologia no concelho. Não é necessário ter quaisquer conhecimentos técnicos para participar”.

O evento, com duração de duas horas, incluirá uma breve apresentação sobre a tecnologia e o projecto, seguida de uma série de discussões em mesas-redondas com os participantes.