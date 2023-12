Armas brancas apreendidas pela PSP da Figueira

Uma detenção por posse de armas proibidas foi efectuada na passada sexta-feira, 8 de Dezembro, às 3h20, na rua 1.º de Maio, na Figueira da Foz, na sequência de uma denúncia de roubo. “O ofendido, um homem de 33 anos, relatou que, sob ameaça de arma branca, três indivíduos tinham roubado a sua carteira com documentos e cartões bancários”, escreve a PSP em comunicado chegado à nossa Redacção. “De imediato, a Divisão Policial da Figueira da Foz, efectuou diligências e interceptou os três indivíduos mencionados, no interior de uma viatura”, acrescenta a referida informação.

“Quando a polícia indicou ao condutor da viatura para abrir a porta e sair para o exterior, foi possível localizar (no chão do veículo) duas armas brancas. O suspeito, de 40 anos, foi detido e as armas apreendidas”.