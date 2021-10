Arma de fogo e 190 munições apreendidas hoje na Figueira

A PSP da Figueira, através de uma busca domiciliária e duas buscas não domiciliárias realizadas hoje, quinta-feira, apreendeu uma arma de fogo calibre 12 e 190 munições do mesmo calibre.

Segundo apurámos, “a investigação debruçava-se sobre os crimes de ameaça e coacção perpetradas pelo agora arguido do processo”. Com esta acção de repressão criminal, a Polícia “acredita ter contribuído mais uma vez de forma significativa para o cimentar do sentimento de segurança na cidade da Figueira da Foz e áreas limítrofes”, escreve em comunicado.