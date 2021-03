Areias são prioridade

O protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente, Câmara Municipal e Administração do Porto da Figueira permite que, com um investimento de 700 mil euros, “que já saiu em Diário da República” se possa e recorrendo a um tubo de 1 quilómetro, retirar com uma draga as areias colocando-as onde elas fazem falta”, nas praias a sul do concelho. É um reforço do cordão do quinto molhe.