Aprovada a candidatura do município “Medida Radar Social”

O Município da Figueira da Foz viu a candidatura apresentada à Medida Radar Social, que implica a criação de equipas técnicas multidisciplinares para a implementação de

projetos piloto, que tem como objetivo referenciar e reconhecer os problemas de pobreza e exclusão social, por forma a detetar precocemente situações de risco e agilizar formas de intervenção ajustadas a cada situação.

Com esta medida pretende-se implementar um modelo de intervenção comunitária e de desenvolvimento local articulado que permita unir diversas entidades com competências na área social, para que, de forma articulada e partilhada, se possam agilizar respostas mais céleres, assertivas e adequadas, melhorar a qualidade dos serviços prestados e promover uma política de acompanhamento e de prevenção de situações de risco com vista ao planeamento de respostas diferenciadas, holísticas, articuladas, integradas, concertadas e de proximidade, em função do perfil e do contexto de vida de cada pessoa.

No território da Figueira da Foz, o projeto será implementado por uma equipa de cinco técnicos superiores da área das Ciências Sociais e Humanas, numa candidatura que foi aprovada por 27 meses, com um financiamento global de 306.730,84€.