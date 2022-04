Na próxima segunda-feira, dia 11 de Abril, pelas 21h30, a Biblioteca Pública Municipal Pedro Fernandes Tomás vai receber a apresentação do livro “Madalena”, de Isabel Rio Novo, vencedor do Prémio Literário João Gaspar Simões 2016.

A apresentação, que contará com a presença da autora e da editora Maria do Rosário Pedreira, estará a cargo de António Tavares, vencedor do prémio Leya 2015.