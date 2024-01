Apresentação das equipas promete grande espectáculo com Stefano Bertolotti

Carlos Pereira, director geral da Clássica de Ciclismo “Figueira Champions / Casino Figueira”, anunciou que a Apresentação das Equipas, a decorrer na Avenida 25 de Abril, junto à Torre do Relógio, zona que assinala a partida e chegada da prova, será “um momento ímpar para toda a população da Figueira da Foz e não só”, destacando a “oportunidade de todos presenciarem ao vivo e com muita animação a apresentação das melhores equipas do mundo”.

A festa começa na véspera da clássica que um ano depois da estreia subiu ao escalão UCI ProSeries, com a apresentação das equipas, que promete um espectáculo inovador numa realização nunca antes feita numa prova de ciclismo em Portugal. Só depois, no dia 10, vai para a estrada um pelotão recheado de estrelas mundiais, onde no total estarão mais de 160 corredores das 23 equipas presentes: 10 World Tour, 4 ProTeams e as nove portuguesas.

O evento, que tem lugar dia 9 de Fevereiro, tem início, com a entrada em palco da primeira equipa, às 16h30 e vai prolongar-se até às 18h30. Será conduzido pelo speaker oficial do Giro d’ Italia, Stefano Bertolotti, reconhecido entre a modalidade, algo inédito em Portugal e uma oportunidade para o público assistir a um espectáculo único. Vai estar também presente o DJ Jonnhy B, um veterano natural da Figueira da Foz e que tem sido, ao longo de 44 anos de DJing, uma referência para muitos jovens, pela sua irreverência e sentido profissional, sendo um dos melhores DJ’s a nível nacional.