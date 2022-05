Apreendidos 474 quilos de pescada subdimensionada

A Guarda Nacional Republicana (GNR) anunciou a apreensão de 474 quilos de pescada subdimensionada, no concelho de Porto de Mós, tendo identificado um homem e elaborado um auto de contraordenação.

Em comunicado divulgado no sábado, a GNR refere que a apreensão teve lugar na quarta-feira e foi realizada pela Unidade de Controlo Costeiro (UCC), através do Destacamento de Controlo Costeiro da Figueira da Foz, no âmbito de uma acção de fiscalização destinada ao controlo das regras de captura, desembarque, transporte e comercialização de pescado fresco.

Os militares da guarda fiscalizaram um veículo, tendo constatado que o indivíduo transportava a pescada sem que esta tivesse a medida mínima estipulada por lei para ser comercializada, resultando na sua apreensão, tendo sido submetida a um controlo sanitário e entregue, depois a várias instituições de solidariedade social.

O homem, de 34 anos, pode vir a pagar uma coima que pode atingir um valor máximo de 37.500 euros.