No mês de julho, nos dias 10, 17, 24 e 31, o fado ganha vida com as Serenatas do Mondego na baixa da cidade.

Hoje é a vez do primeiro convidado, António Pinto Basto, que vai estar pelas 22h na Praça Velha a atuar.

O fadista, com 50 anos de carreira, têm inúmeras canções de sucesso.