Animação com estátuas vivas espalhadas pela cidade

No âmbito da programação da Animação de Verão 2021, promovida pelo Município da Figueira da Foz, irão decorrer, entre os dias de hoje e 1 de Agosto, nas marginais de Buarcos e da Claridade, Bairro Novo e rua dos Pescadores, entre as 17h30 e as 22h30, 65 momentos de animação com estátuas vivas, musicalmente acompanhadas por grupos locais: Foz Farra; Gaiteiros do Paião “A Bombar”; Sax Andante; Gaiteiro Popular de Quiaios e Gaiteiros da Sociedade Filarmónica Dez de Agosto.

A iniciativa vai ser levada a cabo pela BackGround– Serviços Profissionais de Produção, com artistas do grupo Living Statues Masters, dirigidos por António Santos “Staticman”.