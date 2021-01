Ambiente dá parecer favorável a projecto de acessibilidades do Porto da Figueira da Foz

O projecto de melhoria das acessibilidades ao porto da Figueira da Foz, orçado em cerca de 19 milhões de euros, obteve declaração de impacte ambiental favorável, anunciou hoje a administração portuária.

Em comunicado, a Administração do Porto da Figueira da Foz reafirma a importância estratégica deste projecto “para o crescimento e desenvolvimento futuro do porto, o mesmo valendo para a Comunidade Portuária e todo o tecido industrial da Região Centro”.

“Este projecto é absolutamente necessário para o salto qualitativo do Porto da Figueira da Foz, permitindo capacitá-lo para a entrada de navios até 140 metros de comprimento e 08 metros de calado”, refere a nota.

Segundo o comunicado, a Agência Portuguesa do Ambiente emitiu o Título Único Ambiental referente ao Projecto de Melhoria das Acessibilidades Marítimas do Porto da Figueira da Foz no final de 2020, após o período de audiência de interessados e de diligências complementares.

“Como é habitual, em estudos desta natureza, segue-se a elaboração de revisão do projeto de melhoria das acessibilidades, que integrará as medidas de minimização dos impactes e os Programas de Monitorização indicados pela Comissão de Avaliação”, adianta a administração portuária.

A obra estará concluída a partir de 2023.