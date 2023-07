Ambientalistas aplaudem exclusão de áreas das eólicas ‘offshore’, mas querem ajustamentos

As associações ambientalistas ZERO, ANP|WWF, SPEA e Sciaena congratularam-se com a exclusão de “áreas naturais chave” dos projectos das eólicas ‘offshore’, mas reclamam ajustamentos e mais transparência e participação dos cidadãos.

Em comunicado, a ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, a ANP|WWF – Associação Natureza Portugal, a Sciaena – Associação de Ciências Marinhas e Cooperação e a SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves “acolhem positivamente” a decisão do Governo de avançar este ano com um processo de concurso para eólicas ‘offshore’ apenas nas áreas de Viana do Castelo, Leixões e Figueira da Foz, totalizando cerca de 3,5 Gigawatts (GW) de capacidade instalada, e eliminando as áreas de Matosinhos, de Sintra-Cascais e de Sines (Zona Portuária) desta proposta de espacialização.

A restante capacidade deverá ser atribuída em fases subsequentes, até 2030, até perfazer 10 GW.