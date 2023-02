Alunos de escola de dança figueirense qualificados para final mundial em Espanha

Nos passados dias 18, 19 e 20 Fevereiro foi realizado o concurso internacional de dança Global Dance Open, que teve lugar em Braga, no qual participaram oito alunos da escola figueirense de dança Gazelle Dance Studio, dos quais sete foram qualificados para as finais do mundo em Julho, com o evento localizado em Espanha.

Os alunos têm idades entre os 10 e os 19 anos e conquistaram três medalhas de 2.º lugar e duas medalhas de 3.º lugar. Segundo nota de imprensa, os bailarinos figueirenses “receberam críticas muito positivas sobre as suas prestações pelo painel de júris.”