Aluno da João de Barros representou a escola no Mega Sprinter Nacional

O Complexo Desportivo de Lousada acolheu no mês passado a 18.ª edição do Mega Sprinter Nacional, que contou com a presença de 800 alunos oriundos de todas as regiões do país, incluindo da Região Autónoma dos Açores.

Este evento destaca-se no calendário desportivo do Programa Nacional do Desporto Escolar, desenvolvida em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo, com o objetivo de promover a prática do Atletismo, nas disciplinas de velocidade (40 m), lançamento de Vórtex e adaptado (de precisão), salto em comprimento e resistência (1 km).

David Gaspar, da turma 7.º A da Escola Básica Dr. João de Barros, consagrado Campeão Distrital de Lançamento de Vórtex, foi o atleta convidado para participar neste evento, tendo manifestado a sua grande satisfação por estar presente entre os melhores de Portugal.