Almoço solidário com gastronomia e cultura de Guiné-Bissau

No próximo dia 27 de Novembro, pelas 13 horas, a Escola Básica Dr. João de Barros vai servir como espaço para um almoço solidário da organização Servir Outra Gente com Amor (SOGA), no âmbito de dar a conhecer os projectos desenvolvidos pela ONGD e “a cultura e sabores característicos da Guiné-Bissau”.

O almoço e convívio vão incluir “pratos, sumos típicos guineenses e danças tradicionais” da Guiné-Bissau, país que é o principal foco de intervenção da SOGA, contando com a presença de estudantes guineenses de Coimbra, adiciona nota da organização.

A inscrição prévia é necessária e pode ser realizada através do formulário disponível em: https://forms.gle/CdfAzzpixud5Rd6Z9 – com prazo limite para inscrição até dia 23 de Novembro e preço por pessoa a variar entre os 8 e os 18 euros, para crianças e adultos, respectivamente.