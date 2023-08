(A)gosto com sabor a sal – 16.º aniversário do Núcleo Museológico do Sal

No âmbito do 16.º aniversário do Núcleo Museológico do Sal, será realizada mais uma edição de “(A)gosto com sabor a sal”, iniciativa promovida pelo Município da Figueira da Foz, que visa oferecer um programa de actividades diversificado ao longo deste mês.

O programa inclui exposições fotográficas, passeios, cinema, observação de estrelas, música, poesia, yoga e uma homenagem aos homens e mulheres das salinas da Figueira da Foz: “Safra à moda Antiga” (20 de Agosto).

Para informações adicionais sobre os vários eventos planeados basta consultar o site da Câmara Municipal ou contactar por e-mail em figueira.comunica@cm-figfoz.pt .