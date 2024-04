Administração dos portos de Aveiro e da Figueira visitam portos de Gíjon e da Corunha

O Conselho de Administração dos Portos de Aveiro e da Figueira da Foz visitou os portos de Gijón e da Corunha, com vista ao aprofundamento das suas relações, bem como à analise de possibilidade de cooperação no âmbito dos modelos de desenvolvimento dos portos como hubs de energia, nomeadamente no que respeita à de energia eólica offshore.

As administrações destes portos espanhóis, que previamente visitaram o porto de Aveiro no ano passado, receberam a comitiva dos portos de Aveiro e da Figueira da Foz para conhecerem as infraestruturas portuárias, em especial a área de expansão do porto, os investimentos e projetos em curso, nomeadamente os relacionados com as modificações de cargas decorrentes dos processos de transição energética, assim como a análise do desenvolvimento de novas sinergias.

Estas visitas aconteceram na sequência da participação dos Portos de Aveiro e da Figueira da Foz no evento anual da WindEurope, que decorreu em Bilbau, entre os dias 20 e 22 de março, dedicado às energias eólicas onshore e offshore.