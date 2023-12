ACIFF promove “O Natal da Figueira da Foz no Comércio Local”

A Associação Comercial e Industrial da Figueira da Foz (ACIFF) vai promover a sua Campanha de Natal de 2023, que pretende levar as pessoas a visitar o comércio local da Figueira da Foz e a participar nas várias iniciativas que serão realizadas até ao dia 24 de Dezembro.

Uma das iniciativas para atrair o público para o comércio local será o sorteio “Comércio Figueira Natal 2023”, que permite aos consumidores que fizerem compras nos estabelecimentos aderentes ao concurso, no valor igual ou superior a 10,00€ (dez euros), recebem senhas que os habilitam a ganhar até 1 750€ (mil setecentos e cinquenta euros) em prémios para compras nesses estabelecimentos. O sorteio será realizado no dia 4 de Janeiro de 2024.

No dia 9 de Dezembro, no coreto do Jardim Municipal, será realizado o Concurso de Eleição do Melhor Bolo-Rei Tradicional da Figueira da Foz, este ano aberto ao público para degustação dos bolos concorrentes. Adicionalmente, haverá um passatempo de Concurso de Montras de Natal, em que as três lojas que melhor decorarem as suas montras serão premiadas.

No dia 20 de Dezembro haverá uma actividade de orientação para os mais novos, em que o objectivo será o de procurar as prendas distribuídas pelas ruas da cidade e espaços comerciais.

Adicionalmente, ao longo deste mês, a ACIFF irá promover diversas actividades de animação de rua, no âmbito de atrair as pessoas a visitarem as lojas e estabelecimentos e promover o espírito natalício por toda a cidade.